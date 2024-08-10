Мужчина грозился убить племянника штыковой лопатой в Ейском районе

За угрозу убийством на 47-летнего мужчину завели уголовное дело по ст. 119 УК РФ.

По версии следствия, житель Ейского района в своем доме угрожал убийством племяннику во время конфликта. Он замахивался на родственника штыковой лопатой и ножом.

Расследование уголовного дела завершили, а материалы передали для рассмотрения в суд. За угрозу убийством мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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