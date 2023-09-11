Мужчина до смерти избил сожительницу в Отрадненском районе

Местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Установили, что 1 июля 49-летний житель станицы Удобной пьяный в своем доме поссорился с сожительницей. В ходе ссоры он несколько раз ударил ее по голове и в грудь. От полученных травм женщина скончалась.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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