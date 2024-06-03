Мужчина до смерти избил собутыльника и сдался полиции в Каневском районе

Убийство произошло днем 2 марта в одном из частных домов в станице Каневской.

Установили, что двое мужчин вместе выпивали. В какой-то момент собутыльники поссорились, один из низ дважды ударил оппонента кулаком в лицо. Пострадавший упал на землю, а нападавший продолжил его избивать — он еще пять раз ударил мужчину ногой в лицо и грудь.

После драки злоумышленник пошел спать, а проснувшись нашел знакомого без признаков жизни на месте происшествия и самостоятельно позвонил в правоохранительные органы.

Собранные следствием доказательства передали в суд. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Ему назначили 6 лет исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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