В Краснодаре суд арестовал наркозакладчика, застрелившего полицейского

Трагедия произошла 30 мая в поселке Водники, когда полиция патрулировала лесополосы.

Убийство произошло днем. Старший сержант патрульно-постовой службы Юсуф Тугуз вместе с напарником патрулировал территорию. Правоохранители заметили подозрительного мужчину. В ответ на просьбу предъявить документы, он достал оружие и практически в упор выстрелил в Юсуфа.

Напарнику раненого полицейского удалось скрутить злоумышленника и вызвать подкрепление. Выяснилось, что задержанный находился в федеральном розыске и искал наркозакладку в лесополосе.

Стрелявший оказался приезжим из Пермского края. На 38-летнего мужчину завели уголовное дело, в ходе допроса он дал признательные показания.

Суд заключил стрелка под стражу до 30 июня. Расследование продолжается. Его ход взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Следователями продолжается проведение необходимых следственных действий для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления. Назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщает старший помощник руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Старшему сержанту Юсуфу Тугузу было 28 лет, он работал в полиции с 2017 года. У него остались двое детей.