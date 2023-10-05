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Мужчина чуть не умер от укуса осы в Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-chut-ne-umer-ot-ukusa-osy-v-labinskom-rajone
Мужчина чуть не умер от укуса осы в Лабинском районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

У 62-летнего мужчины началась аллергическая реакция на укус осы, спустя время наступил анафилактический шок.

Укушенный стал задыхаться, прохожие решили отвезти его в больницу и позвонили в скорую. Пострадавшему становилось все хуже, счет шел на минуты. Поэтому диспетчер скорой помощи решил направить ближайшую свободную бригаду врачей к точке вызова.

«Мужчина был без сознания, у него уже не определялось артериальное давление. Но благодаря своевременным действиям фельдшера его удалось спасти. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

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