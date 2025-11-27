Мужчина 15 лет бомжевал, скрываясь от полиции после убийства знакомого на Кубани

В Кущевском районе следователи раскрыли преступление, совершенное более 15 лет назад. Подозреваемого в убийстве удалось задержать.

По версии следствия, ночью 27 декабря 2009 года на тот момент 41-летний мужчина и его знакомый по работе выпивали в хуторе Крутоярском Кущевского района. Между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Мужчина избил знакомого деревянным черенком и обрезком металлической арматуры. От полученных травм пострадавший умер на месте. Злоумышленник скрылся. Его объявили в федеральный розыск.

Тем временем мужчина отправился в Ростовскую область, выбросив по пути паспорт. Чтобы скрыться от правоохранительных органов, он каждые полгода менял место жительство в пределах области. Вел бродяжнический образ жизни, подрабатывал неофициально.

Сотрудники следственного комитета пересмотрели дело и направили в регионы обновленные сведения. Розыск провели, в том числе, и среди лиц без постоянного места жительства и регистрации. В результате, в Ростовской области по индивидуальным признакам нашли мужчину, схожего по приметам с фигурантом. А отпечатки его пальцев совпали с отпечатками разыскиваемого.

Мужчина дал признательные показания, его заключили под стражу. Следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы продолжаются, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

