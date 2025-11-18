В Краснодаре по биоматериалу на одежде раскрыли убийство 20-летней давности

Расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло в краевом центре 24 года назад, завершили благодаря молекулярно-генетической судебной экспертизе.

Фигурантом уголовного дела стал 47-летний житель Адыгеи. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

По данным следователей, в конце июня 2001 года в правоохранительные органы Краснодара поступило сообщение о смерти избитой молодой девушки. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако подозреваемый скрылся.

Спустя более чем 20 лет следователи снова проанализировали материалы дела. Его возобновили, чтобы провести молекулярно-генетическую судебную экспертизу. Ее выполнили эксперты Северо-Кавказского филиала судебно-экспертного центра Следственного комитета РФ. Специалисты изучили одежду потерпевшей и обнаружили смешанные следы. В них был биологический материал неизвестного мужчины.

На основе полученных данных удалось установить его генотип. В федеральной базе данных геномной информации нашли совпадающий с ним профиль жителя аула Старобжегокай Республики Адыгея. Следователи проверили возможную причастность мужчины к этому делу. Подозреваемого задержали.

По версии следствия, в 2001 году 22-летний мужчина познакомился в ночном клубе с 20-летней девушкой. Утром 26 июня на улице Кубанской Набережной в Краснодаре между ними произошел конфликт. Мужчина избил девушку. Спустя несколько дней она умерла в больнице от полученных травм.

Во время допроса. спустя 24 года, мужчина сознался в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

