Муж Заворотнюк, фигурист Чернышев рассказал о болезни Навки в Сочи

Муж актрисы скончавшейся от тяжелой болезни в мае 2024 года актрисы Анастасии Заворотнюк, российский фигурист Павел Чернышев выступил на пресс-конференции ледового шоу «Вечера на Хуторе» в Сириусе.

Шоу стартовало на сцене ледового дворца «Айсберг» в Сириусе под руководством фигуристки Татьяны Навки.

Чернышев рассказал, что прибыл на открытие шоу как «вспомогательный десант» — Татьяна Навка заболела и не смогла приехать, поэтому попросила фигуриста помочь.

«Татьяна Александровна заболела, попросила меня помочь запустить ее детище, которое великолепно прошло этой зимой в Москве, здесь в этом намоленном месте — Сочи, потому что мы все помним 2014 год, все молились за наши успехи», — цитирует Чернышева РИА «Новости».

Роль императрицы, которую должна была исполнить Навка, перешла фигуристке Аделине Сотниковой.

Семейное шоу «Вечера на хуторе» продлится в Сириусе до 2 октября. В нем участвуют Камила Валиева, Виктория Синицина, Алина Загитова, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Маргарита Дробязко.

Читайте также: фигурист Роман Костомаров после восстановления вышел на лед в Сириусе.