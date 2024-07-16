Фигурист Роман Костомаров после восстановления вышел на лед в Сириусе

Олимпийский чемпион из-за болезни лишился кистей и ступней. Теперь благодаря силе воли, поддержке родных и друзей снова вышел на лед. Спектакль с участием Костомарова посвятили семье фигуриста.

«Нет ни одного человека в мире, который на двух протезах исполняет такой длинный, полноценный номер. Романа можно спокойно внести в книгу рекордов Гиннесса», ― отмечает призер Олимпийских игр Оксана Домнина.

«Это очень тяжело дается. Все-таки основные части, которыми ты чувствуешь лед, коньки, отсутствуют. Поэтому приходится компенсировать это другими мышцами. К этому нужно привыкать», ― делится чемпион Олимпийских игр Роман Костомаров.

В ходе реабилитации спортсмену все время помогала супруга.

«Жена мой любимый человек, моя опора. Она помогла мне встать и идти дальше», ― добавил фигурист.

В ледовом спектакле каждый номер ― о семье, о самых родных людях. Например, номер о молодой паре, а также о друзьях, которые стали ближе, чем братья. Номер о маленькой семье, в котором роль дочки исполнила известная фигуристка Евгения Медведева.

«Моя главная мечта, когда я была маленькой, чтобы платье на мне было длинное, вокруг было темно, луч света на меня только направлен, все на меня смотрят. Этот номер как раз о том, что мама исполнила мою детскую мечту», ― говорит призер Олимпийских игр Евгения Медведева.

Эта мечта из того самого времени, когда Илья Авербух ставил свои первые ледовые спектакли ― ровно 20 лет назад.

«Избитое выражение про любой коллектив: «Мы все как одна большая семья» ― здесь как никогда к месту. На льду семейные пары. Костомаров и Домнина, Ягудин и Тотьмянина. Олимпийский дворец за десять лет стал им, как родной дом», ― сообщает корреспондент Василий Анощенко.

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