Роман Костомаров поиронизировал над своими протезами в бассейне в Сочи

Олимпийский чемпион по фигурном катанию 8 июля прилетел на главный курорт России, чтобы провести время вместе с семьей.

Рассказывая о своем отдыхе в социальных сетях, 47-летний Роман Костомаров поиронизировал над своими протезами, опубликовав фотографии из бассейна.

«А растяжек никто не отменял, даже мои кочерыжки любимые не тянут носок, как и я теперь», — написал Костомаров в Telegram.

В комментариях к записи пользователи порадовались за Костомарова и отметили его позитивный жизненный настрой и стойкость духа.

В начале 2023 года Роман Костомаров серьезно заболел. Из-за осложнений заболевания врачи ампутировали ему обе стопы и кисти рук.

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