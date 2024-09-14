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Мусоровоз загорелся на трассе под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/musorovoz-zagorelsya-na-trasse-pod-krasnodarom
Мусоровоз загорелся на трассе под Краснодаром
Фото t.me/krasnodarkray1

Пожар произошел около 18:00 14 сентября на Ейском шоссе в районе с пересечением с 3-й Трудовой улицей.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На опубликованной видеозаписи видно, что в мусоровозе загорелся мусор. Огонь охватил полностью мусорный отсек грузового КамАЗа.

На место прибыли пожарные расчеты. Огонь потушили. По предварительным данным, грузовик загорелся в движении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: мусор загорелся на площади 200 кв. метров в районе Западного обхода Краснодара.

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