Мусоровоз загорелся на трассе под Краснодаром

Пожар произошел около 18:00 14 сентября на Ейском шоссе в районе с пересечением с 3-й Трудовой улицей.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На опубликованной видеозаписи видно, что в мусоровозе загорелся мусор. Огонь охватил полностью мусорный отсек грузового КамАЗа.

На место прибыли пожарные расчеты. Огонь потушили. По предварительным данным, грузовик загорелся в движении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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