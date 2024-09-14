Мусор загорелся на площади 200 кв. метров в районе Западного обхода Краснодара

Сообщение о возгорании на территории стройки на проспекте Гете в районе Западного обхода поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 13 сентября в 14:49.

Пожарные расчеты прибыли на место в 14:51 и установили, что загорелся мусор на площади 200 кв. м. В 15:06 пожар локализовали.

К ликвидации возгорания привлекались от МЧС России 10 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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