Мусорный полигон рекультивируют в Славянске-на-Кубани

Работы по ликвидации мусорного полигона проведут в рамках федерального проекта «Чистая Страна» нацпроекта «Экология».

По словам вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина, объем отходов, которые предстоит рекультивировать составляет 375 тыс. куб. м. Подрядчик уже приступил к работам. Сейчас идут подготовительные работы по возведению временных сооружений и защите газопровода.

«Разработаны паспорта отходов, установлено видеонаблюдение, проведены геодезические работы, выполнен демонтаж кирпичных зданий, оборудован строительный городок. Завершить рекультивацию полигона планируют до конца 2024 года», — сказал замглавы региона.

На Кубани до конца следующего года в рамках проекта «Чистая страна» ликвидируют свалки в Краснодаре и Горячем Ключе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти региона в этом году прорабатывают возможность рекультивации всех закрытых свалок ТКО. Сейчас идет работа над проектами рекультивации свалок в Анапе, Апшеронске, а также в Успенском, Кореновском и Белореченском районах. Также планируют ликвидировать свалки в Новороссийске, Приморско-Ахтарске и Крымске. В рамках «Генеральной уборки» ликвидируют свалку в селе Кабардинка.