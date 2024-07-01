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Мусорная свалка загорелась в районе «Солнечного Острова» в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/musornaya-svalka-zagorelas-v-rajone-solnechnogo-ostrova-v-krasnodare
Мусорная свалка загорелась в районе «Солнечного Острова» в Краснодаре
Фото t.me/tipichkras

Сообщение о пожаре на улице Л.Д. Ландау поступило в экстренные службы 1 июля в 18:00.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит мусор. Общая площадь пожара составляла 490 кв. м.

В 19:15 возгорание удалось локализовать. Открытое горение ликвидировали в 19:35. В тушении пожара участвовали шесть человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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