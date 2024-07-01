Мусорная свалка загорелась в районе «Солнечного Острова» в Краснодаре
Происшествия
01.07.2024 20:15
Сообщение о пожаре на улице Л.Д. Ландау поступило в экстренные службы 1 июля в 18:00.
Прибыв на место, пожарные установили, что горит мусор. Общая площадь пожара составляла 490 кв. м.
В 19:15 возгорание удалось локализовать. Открытое горение ликвидировали в 19:35. В тушении пожара участвовали шесть человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: строительные вагончики загорелись на площади 150 кв. метров в Краснодаре.