Мусор загорелся на площади 800 кв. метров под Краснодаром

Сообщение о возгорании в поле в районе поселка березового поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 25 сентября в 10:39.

Пожарные подразделения в 10:50 прибыли на место и установили, что горит предположительно мусор. Площадь пожара составляет 800 кв. м.

В ликвидации пожара участвуют 14 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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