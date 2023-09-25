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Мусор загорелся на площади 800 кв. метров под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/musor-zagorelsya-na-ploshhadi-800-kv-metrov-pod-krasnodarom
Мусор загорелся на площади 800 кв. метров под Краснодаром
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о возгорании в поле в районе поселка березового поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 25 сентября в 10:39.

Пожарные подразделения в 10:50 прибыли на место и установили, что горит предположительно мусор.  Площадь пожара составляет 800 кв. м.

В ликвидации пожара участвуют 14 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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