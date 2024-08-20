Мусор загорелся на площади 500 кв. метров возле домов на севере Краснодара

Крупное возгорание произошло днем 20 августа в поселке Краснодарском.

Очевидцы рассказали в социальных сетях, что возле многоквартирных домов между жилыми комплексами «Краски» и «Россинский» загорелась сухая трава.

Информация о пожаре в поселке Краснодарском поступила диспетчеру в 12:32. Спасатели прибыли на место через 20 минут и установили, что на открытой территории загорелся мусор на площади 500 кв. метров.

Для борьбы с огнем привлекли 10 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: три дома и трава загорелись на площади 850 кв. метров под Краснодаром. Сообщение о крупном пожаре на улице Березовой в СНТ «Авиатор» в поселке Белозерном поступило диспетчеру 19 августа в 12:49.