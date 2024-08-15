Мусор загорелся на площади 500 кв. метров вблизи Солнечного острова в Краснодаре

Возгорание на востоке краевой столицы произошло вечером 15 августа на улице Парусная в микрорайоне Гидростроителей.

Информацию о пожаре диспетчер получил в 19:35. Пожарные за 7 минут прибыли на место происшествия и установили, что загорелся мусор на площади 490 кв. м.

В 17:57 возгорание локализовали, не допустив распространение пожара, а в 20:10 полностью ликвидировали. К тушению привлекли 20 человек и 2 единицы техники.

В результате происшествия пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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