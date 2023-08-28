Мусор загорелся на площади 450 кв. метров в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре
Происшествия
28.08.2023 12:52
Сообщение о возгорании на улице Трудовой Славы поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 28 августа в 11:07.
Пожарные расчеты прибыли на место и установили, что горит мусор на открытой территории. В 12:08 пожар локализовали. Его площадь составила 450 кв. м.
Возгорание тушат 17 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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