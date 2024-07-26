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Мусор загорелся на площади 100 кв. метров под Тихорецком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/musor-zagorelsya-na-ploshhadi-100-kv-metrov-pod-tihoretskom
Мусор загорелся на площади 100 кв. метров под Тихорецком

Пожар произошел 26 июля на автодороге в Тихорецком районе.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 12:15. Спасатели прибыли на место в 12:25 и установили, что мусор загорелся на площади 100 кв. метров.

Возгорание локализовали в 12:25. Открытое горение потушили в 12:40. В 13:00 ликвидировали последствия пожара.

В тушении принимали участие четыре человека и одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: пострадавшие от пожара под Новороссийском растения начнут восстанавливать весной. Масштабный пожар произошел на территории заказника «Абраусский» в середине июля. Пострадавшие от него краснокнижные растения будут восстанавливать высадкой семян.

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