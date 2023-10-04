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Мусор загорелся на площади 1,5 тыс. кв. метров на Западном обходе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/musor-zagorelsya-na-ploshhadi-1-5-tys-kv-metrov-na-zapadnom-obhode-krasnodara
Мусор загорелся на площади 1,5 тыс. кв. метров на Западном обходе Краснодара
Фото t.me/zo_krd

Сообщение о пожаре на улице Западный обход поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 4 октября в 17:39.

Спасатели прибыли на место и установили, что загорелся мусор на площади 1,5 тыс. кв. м. В 18:25 возгорание локализовали на той же площади, в 19:05 ликвидировали открытое горение. В 20:05 пожар полностью потушили.

Всего в ликвидации возгорания участвовали 12 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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