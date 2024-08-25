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Мусор загорелся на обочине федеральной трассы в Выселковском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/musor-zagorelsya-na-obochine-federalnoj-trassy-v-vyselkovskom-rajone
Мусор загорелся на обочине федеральной трассы в Выселковском районе
Фото "Кубань 24"

Сообщение о возгорании в районе 1246-го километра федеральной М-4 «Дон» в Выселковском районе поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 25 августа в 8:10.

В 8:16 первые подразделения прибыли на место и установили, что произошло загорание мусора на обочине. В 8:18 пожар локализовали, в 8:42 — полностью потушили. Площадь пожара составила 100 кв. м.

К ликвидации пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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