Мусор на пустыре загорелся на площади 400 кв. метров в Краснодаре

Возгорание произошло вечером 30 июня в микрорайоне Гидростроителей около Киргизских плавней.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 21:30. Спасатели прибыли на место через 8 минут и установили, что находившийся на пустыре мусор загорелся на площади 400 кв. метров.

В 21:45 пожар локализовали, а в 23:30 полностью ликвидировали. Огонь в зеленой зоне тушили 16 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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