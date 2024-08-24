Мусор на площади 70 кв. метров загорелся в Абинском районе

Сообщение о пожаре на улице Железнодорожной в станице Холмской поступило в экстренные службы 24 августа в 11:30.

Прибыв на место в 11:38, пожарные установили, что горит мусор. Огонь охватил 70 кв. м. Пожар оперативно локализовали на той же площади, а в 12:00 открытое горение было ликвидировано.

Последствия пожара ликвидировали в 12:29. В тушении возгорания участвовали три человека и одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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