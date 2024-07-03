Мурал с портретом телеведущего Николая Дроздова открыли в Туапсе

Торжественное открытие мурала с портретом российского ученого, зоолога и ведущего программы «В мире животных» Николая Дроздова состоялось 3 июля.

Мурал нарисовали на здании на улице Карла Маркса, которое находится рядом с платановой аллеей. В церемонии открытия приняли участие представители Краснодарского регионального отделения Русского географического общества во главе с руководителем Иваном Чайкой, сотрудники мэрии, жители и гости Туапсе.

Мурал с Николаем Дроздовым стал очередным совместным проектом Русского географического общества и Туапсинского балкерного терминала. В прошлом году на здании средней школы № 5 появились изображения известных русских путешественников, исследователей и мореплавателей Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского.

По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, мурал с ведущим программы «В мире животных» станет еще одной достопримечательностью курорта.

Сам телеведущий был очень растроган, когда узнал, что в Туапсе появилось его изображение. Николай Дроздов сказал, что теперь у него есть повод приехать в Туапсе, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

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