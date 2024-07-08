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Мурал с изображением семьи может появиться на фасаде МКЗ в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mural-s-izobrazheniem-semi-mozhet-poyavitsya-na-fasade-mkz-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Мурал с изображением семьи может появиться на фасаде МКЗ в Краснодаре
Фото t.me/emnaumov

Нанести мурал с изображением семьи вместо старого недоделанного мурала на фасаде Муниципального концертного зала предложил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Картину с изображением семьи создали жители 36 регионов страны в ходе Дней Краснодара на международной выставке-форуме «Россия». Глава краевой столицы отметил, что превратить эту картину в мурал в год семьи было бы символично.

«Придумали, как нам поступить с картиной с изображением семьи, которую нарисовали всей страной на ВДНХ. Есть предложение. Нарисовать эту же картину, только в несколько раз больше, вместо старого недоделанного мурала на МКЗ. Устроим голосование. Если идею поддержите, реализуем ее», — написал Наумов в Telegram.

Проголосовать можно до 15 июля на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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