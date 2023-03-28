Мурал «Крымская весна» в Краснодаре рассчитывают завершить к середине апреля

В сквере на улице Уральской четвертый день идет работа по созданию граффити к девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Центральным объектом проекта стал мост, который обеспечил кратчайший путь на полуостров, а одним из фрагментов — кот Мостик, ставший известным во время большой стройки.

«Работа вся суммарно займет более 150 кв. м. Можете увидеть проект на этапе так называемого подмалевка. Сейчас идет работа валиками, через дня три уже будет прорисовка рисунка аэрозольной краской», — рассказал автор граффити Роман Филатов.

Погода влияет на скорость работы художника. Если дожди не будут препятствовать творческому процессу, то через полторы недели граффити обретет законченный вид.

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», мурал «Крымская весна» появится в сквере на улице Уральской в Краснодаре.