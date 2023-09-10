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Муниципальные выборы завершились в Краснодарском крае

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/munitsipalnye-vybory-zavershilis-v-krasnodarskom-krae
Муниципальные выборы завершились в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В 20:00 10 сентября избирательные участки на Кубани завершили свою работу. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов избирателей.

На избирательных участках во второй день голосования работали свыше 3,5 тыс. наблюдателей от кандидатов, избирательных объединений и субъектов общественного контроля.

В течение двух дней на Кубани выбирали 49 глав городских и сельских поселений и 183 муниципальных депутата, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Избирательные комиссии Краснодарского края благодарят избирателей, которые смогли принять участие в голосовании на муниципальных выборах!», — написала пресс-служба краевого избиркома в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в подсчете голосов комиссиям помогут 40 комплексов обработки избирательных бюллетеней, еще 725 участков оснащены современным компьютерным ПО для изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом. По данным на 18:00 10 сентября общая активность избирателей на Кубани составила 41,8%.

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