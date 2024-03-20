Муниципальные площади в ТЦ «Горизонт» останутся в собственности мэрии Краснодара

Ранее собственник «Горизонта» выставил его на продажу за 2,5 млрд рублей. В администрации краевой столицы отдельно прокомментировали, что будет с муниципальными площадями в ТЦ.

«В настоящее время помещения в ТЦ «Горизонт», находящиеся в муниципальной собственности, на торги не выставлялись и не продаются», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме муниципальной, в торговом комплексе есть и частная собственность. В краснодарской мэрии добавили, что сделки по продаже такого имущества власти города не регламентируют, сообщает «Коммерант-Кубань-Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», объявление о продаже ТРЦ «Новый Горизонт» на улице Тюляева, 2 разместили на одном из сервисов бесплатных объявлений. Владелец оценил его в 2,5 млрд рублей. При этом причина продажи ТРЦ не уточняется.