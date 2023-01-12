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Муниципальную систему оповещения и видеонаблюдения будут развивать в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/munitsipalnuyu-sistemu-opoveshheniya-i-videonablyudeniya-budut-razvivat-v-krasnodare
Муниципальную систему оповещения и видеонаблюдения будут развивать в Краснодаре
Фото ollis_picture, pixabay.com

Приоритетные направления контроля и профилактики на 2023 год определили в краевой столице. В Краснодаре планируют развивать муниципальную систему оповещения, обеспечение пожарной безопасности, а также совершенствовать систему видеонаблюдения «Безопасный город».

«Мы понимаем, что в условиях СВО должны всеми способами обеспечить надежную защиту и безопасность жителей города. Все это требует поиска новых путей и подходов в вопросах гражданской защиты, повышения устойчивости функционирования организаций. Сегодня выстроен определенный план действий, направленных на решение задач, касающихся гражданской защиты в условиях чрезвычайных ситуаций», — сказал заместитель главы Краснодара Игорь Михайлов.

С ростом краевого центра и расширением новых районов дополнительно необходимо построить 14 пожарных депо, добавил Михайлов.

Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию для пожарного депо в поселке Березовом. Оно позволит обеспечить пожарную безопасность северной части краевой столицы. Кроме того, новый учебно-тренировочный комплекс открыли в прошлом году на базе спасательно-пожарного отряда № 6 МКУ ПАСС «Служба спасения» в станице Старокорсунской.

В Краснодаре продолжат развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В него включат новые системы, в том числе «Умный шлагбаум». Это позволит обеспечить проезд автомобилей оперативных служб к месту происшествия без препятствий. Кроме того, планируют развивать систему видеонаблюдения. Концепция развития предполагает расширение зоны охвата территорий за счет увеличения количества камер и внедрения сервисов интеллектуального видеонаблюдения с использованием нейросети.

Система помогает в поиске людей, находящихся в розыске. Это способствует предотвращению преступлений, а также повышает уровень общественной безопасности. При помощи камер в новогодние праздники в краевой столице зафиксировали четыре факта нарушения общественного порядка, двух нарушителей задержали полицейские, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: с помощью системы «Безопасный город» в Краснодаре зафиксировали более 2,1 тыс. правонарушений.

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