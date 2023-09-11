Мультимодальный поезд «Рица» впервые запустили из Сочи в Абхазию

В Сочи туристы из Череповца прибыли на самолете, а оттуда на поезде отправились в Абхазию.

Всего поездка продлится шесть дней — первая остановка была в «Роза Хутор», а 10 сентября поезд прибыл в Гагру. Ближайшие три дня путешественники проведут в Новом Афоне и Сухуме, после чего на два дня отправятся в Сочи.

Чтобы принимать новый мультимодальный поезд, в Гагре и Сухуме на станциях установили силовые трансформеры и провели новую электропроводку, сообщает РУП «Абхазская железная дорога».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре между Сочи и Абхазией начнет ходить еще один туристический поезд.