Мультимедийная выставка «Трудовой фронт Победы» открылась в Краснодаре

Экспозиция рассказывает о неизвестных подвигах мирного населения, которое находилось в тылу. Выставка открылась в парке «Россия — моя история».

«Цель выставки — рассмотреть историю становления ключевых отраслей военно-промышленного комплекса страны в годы Великой Отечественной войны, показать вклад инженеров-конструкторов, ученых», — сказал главный специалист отдела экскурсионно-просветительской деятельности Георгий Уманцев.

Экспонаты и документы охватывают огромный временной промежуток. Главная особенность экспозиции — новая форма подачи информации и ее уникальность. Здесь есть интерактивные панели, архивные видео и оцифрованные документы.

«Что отличает эту выставку от привычных нам — так это небывалая интерактивность. Найдут чем себя занять люди взрослые и опытные, а также младшеклассники. Они, например, могут собрать модель автомобиля ГАЗ-64», — сообщил корреспондент телеканала «Кубань 24» Роман Мокропуло.

Сотрудники выставки рекомендуют приехать в ближайшее время, экспозиция не будет постоянной и вскоре сменится новой.

Читайте также: ретропоезд «Победа» 10 апреля прибыл в Краснодар.

Подпишись, здесь всегда интересно.