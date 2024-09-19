Мультимедийная выставка откроется в преддверии Дня города в Краснодаре

Экспозиция пройдет в историческом парке «Россия — моя история». На выставке расскажут историю основания краевой столицы.

На ней представят архивные документы, фотографии и чертежи, многие из которых стали широко известны благодаря кубанскому краеведу Виталию Бардадыму. Выставка откроется 26 сентября и продлится до 27 октября. Посетить ее можно со среды по воскресенье с 10:00 до 19:00.

Каждый желающий сможет узнать о судьбе шедевров архитектуры. В их числе здание Войсковой собор Святого Александра Невского, Екатеринодарской почтово-телеграфной конторы, водолечебница имени Софьи Бабыч, Кубанский Мариинский женский институт, а также особняк «Дом с розой» и многие другие. Помимо того, посетители ознакомятся с биографией знаменитых архитекторов Екатеринодара.

Также экскурсанты смогут увидеть подлинные предметы конца XIX-начала XX вв. На выставке представят экспонаты из ведомственного музея почтовой связи краевой столицы — стол почтмейстера, письменные принадлежности, форменная одежда и телефонный аппарат, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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