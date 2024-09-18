День города в Краснодаре — 2024: куда пойти, программа праздника

21 сентября:

В 11:00 на Краснодарском ипподроме на улице Беговой, 11 пройдут скачки на Кубок губернатора Краснодарского края.

В физкультурно-оздоровительном комплексе на ул. имени Вавилова, 37 состоится классификационный турнир по волейболу. Прийти и поддержать спортсменов можно в 11:00.

В честь празднования Дня станицы Елизаветинской пройдет концерт «Гуляй и пой, кубанская станица!». Посетить его можно в 16:00 в сельском Доме культуры и спорта на пересечении улиц Ленина, 276 и Шевченко, 60.

Любителей искусства ждут в сквере Изумрудном на улице 9-я Тихая, 15. Там состоится фестиваль городской культуры «Это мы». Начало в 17:00.