День города в Краснодаре — 2024: куда пойти, программа праздника
Кубанская столица 28 и 29 сентября отметит свой 231-й день рождения.
В честь этого для жителей и гостей Краснодара подготовили мероприятия — концерты, фестивали, выставки, мастер-классы, спортивные турниры.
С 16 по 27 сентября можно посетить пешеходные экскурсии по городу — участникам расскажут историю Краснодара, людях, которые внесли большой вклад в его развитие и процветание, а также покажут знаменитые архитектурные объекты. Рассказать о мероприятиях можно в соцсетях под хэштегом «#Краснодару231», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Подробная программа мероприятий:
19 сентября:
Во Дворце спорта «Олимп» на улице Береговой, 144 стартуют соревнования по боксу. Они пройдут до 21 сентября. Начало в 11:00.
20 сентября:
В Дмитриевском сквере на улице Садовой, 2 состоится торжественное открытие фестиваля городской культуры «Это мы». Начало в 17:00.
В спорткомплексе «Екатеринодар» на улице Восточно-Кругликовской, 66/1 пройдет классификационный турнир по кикбоксингу. Начало в 10:00.
В честь 30-летия микрорайона имени маршала Жукова на улице Дзержинского, 213 пройдет торжественное мероприятие. Начало в 17:00.
В 19:00 в Центре культуры и досуга поселка Лорис на улице Рязанской, 12 состоится концертная программа «Город моей семьи».
21 сентября:
В 11:00 на Краснодарском ипподроме на улице Беговой, 11 пройдут скачки на Кубок губернатора Краснодарского края.
В физкультурно-оздоровительном комплексе на ул. имени Вавилова, 37 состоится классификационный турнир по волейболу. Прийти и поддержать спортсменов можно в 11:00.
В честь празднования Дня станицы Елизаветинской пройдет концерт «Гуляй и пой, кубанская станица!». Посетить его можно в 16:00 в сельском Доме культуры и спорта на пересечении улиц Ленина, 276 и Шевченко, 60.
Любителей искусства ждут в сквере Изумрудном на улице 9-я Тихая, 15. Там состоится фестиваль городской культуры «Это мы». Начало в 17:00.
22 сентября:
В Дмитриевском сквере на улице Садовой, 2 пройдет молодежный фестиваль «Сияние города». Для краснодарцев с концертной программой выступят студенты высших и средних учебных заведений города. Начало в 11:00.
Также фестиваль городской культуры «Это мы» ждет своих гостей в парке «Родные просторы» на пересечении улиц Светлой и Природной. Начало в 17:00.
23 сентября:
Праздник спорта состоится в Чистяковской Роще на улице Колхозной, 86 в 10:00.
26 сентября:
Краснодарцев приглашают посетить соревнования по пулевой стрельбе в 9:00 в стрелковом клубе «29.12» на улице Береговой, 11/3.
27 сентября:
В 10:00 в спорткомплексе «Екатеринодар» состоится турнир по самбо «Будущее Кубани».
В спорткомплексах на улицах Мачуги и Дмитрия Благоева, 1 стартует чемпионат по спортивной акробатике. Начало в 10:00.
В это же время на улице Парусной, 22 состоится чемпионат по гребле на байдарках и каноэ.
В сквере «Фестивальном» на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева пройдет праздничное мероприятие «Нас объединяет Краснодар». Начало в 17:00.
Также в сквере имени 80-летия Краснодарского края состоится фестиваль городской культуры «Это мы». Начало в 17:00.
28 сентября:
Празднование Дня города начнется с торжественного поднятия флага Краснодара на Главной городской площади.
В этот же день пройдет церемония открытия кинотеатра «Болгария» на улице Ставропольской, 236/А и обновленных Цветочных часов на пересечении улиц Красной и Гаврилова.
Около Выставочного зала Боевой Славы на улице Береговой, 146 с 10:00 до 13:00 состоится фестиваль «Город Героев». Для жителей и гостей Краснодара организуют патриотическую программу и работу интерактивных площадок.
В сквере «Дружбы народов» на улице Мира в 10:00 начнется турнир по стритболу совместно с ПБК «Локомотив-Кубань».
Во Дворце спорта «Олимп» на улице Береговой, 144 состоится физкультурно-спортивный праздник «Зарядка. КРД». Начало в 10:00.
Также в Краснодаре пройдут и другие спортивные мероприятия:
- 10:00 — чемпионат по гребле на байдарках и каноэ — улица Парусная, 22;
- 10:00 — городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО — ДС «Олимп»;
- 10:00 — Кубок КГОО ФПС по парусному спорту — ДНТ Верхний казачий хутор на улице Казачий проспект, 74/1;
- 10:00 — первенство города по плаванию — лицей № 90 на улице 70-летия Октября, 28;
- 10:00 — первенство города по водно-моторному спорту — краевая федерация водно-моторного спорта на улице Кубанской, 2/А;
- 11:00 — соревнования по пляжному волейболу — парки «Чистяковская Роща», «Рождественский» и «Солнечный Остров»;
- 10:00 — первенство города по синхронному плаванию — СК «Динамо» на улице Красной, 192.
В рамках фестиваля «Краснодар. Яркий» на улице Кубанской Набережной, 39 художники распишут деревянные кубы. Насладиться современным искусством сможет каждый желающий с 12:00 до 17:00.
Для жителей и гостей Юбилейного микрорайона праздничные мероприятия подготовит администрация Западного округа. Культурно-развлекательные программы пройдут с 10:00 на Платановом бульваре, в сквере 80-летия образования Краснодарского края и на улице Рождественская Набережная (продолжение сквера). Также будут работать патриотические площадки.
Отдохнуть и весело провести время всей семьей можно будет на фестивале «Семейные истории». Мероприятие пройдет в 12:00 в «Ретрогараже» на проезде 1-й Линии, 44/1.
Познакомиться с культурой и традициями разных народов жители города смогут на фестивале «Хоровод дружбы». Он состоится в 15:00 в парке «Чистяковская Роща».
Также интересная культурно-развлекательная программа пройдет на Платановом бульваре в 15:00.
Жителей и гостей краевой столицы ждут на фестивале городской культуры «Это мы». В этот раз он пройдет на Николаевском бульваре. Начало в 17:00.
Кроме этого, традиционно на улице Чапаева состоится яркий фестиваль «Краснодар — Дом молодежи». Начало в 18:00.
В это же время во Дворце спорта «Олимп» пройдет церемония закрытия мурал-фестиваля «Краснодар. Яркий».
29 сентября:
Жителей и гостей города приглашают стать зрителями и поддержать участников различных турниров. Начало в 10:00:
- чемпионат по гребле на байдарках и каноэ — улица Парусная, 22;
- первенство города по плаванию — лицей № 90 на ул. им. 70-летия Октября, 28;
- первенство города по синхронному плаванию — СК «Динамо» на ул. Красной, 192;
- чемпионат города по самбо —ФОК «Юбилейный» на улице 70-летия Октября, 10/1;
- фестиваль спортивной ходьбы — стадион «Труд» на улице Береговой, 9.
В честь Дня поселка Лазурного в Центре творчества и досуга на улице Носаленко, 1/1 состоится концерт «От малой Родины к большой России». Начало в 15:00.
Также краснодарцы могут посетить фестиваль городской культуры «Это мы». Мероприятие пройдет в 17:00 в микрорайоне Любимово, 11/1.
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