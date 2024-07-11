Мультики, дорама, комедия: афишу пятничных показов опубликовал парк «Краснодар»

Каждую пятницу с 12 июля в амфитеатре парка «Краснодар» будут проводить бесплатные кинопоказы.

Так 12 июля с 15:00 до 17:00 в амфитеатре ждут маленьких зрителей и их родителей на показах популярных мультсериалов «Малышарики», «Клуб Вопросики» и «Тима и Тома». Вечером, в 19:30, зрителям постарше покажут две серии дорамы «Все, что мы любили».

Через неделю, 19 июля в 19:40 зрителям представят две серии шоу «Голодным не смотреть». Это кулинарное тревел-шоу, в котором ведущие сойдутся в схватке за ресторан на колесах. Победителем станет тот, кто сумеет точнее повторить все блюда самых известных шеф-поваров России.

И наконец, 26 июля в 19:30 состоится показ российско-сербской комедии «Отель «Белград» с Милошем Биковичем и Дианой Пожарской в главных ролях.

Это история о том, как молодой хозяин пятизвездочного отеля в Белграде однажды задолжал мафиози. Тот обязал должника жениться на своей дочке, но тот неожиданно встречает свою давнюю любовь… Возрастное ограничение — 18+.

Вход на все показы свободный, сообщает Telegram-канал «Парк «Краснодар».

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