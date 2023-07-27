Из-за мухи-горбатки придется обеззараживать 177 тонн табака, прибывшего в порт Новороссийска

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора на прошлой неделе нашли в девяти партиях табачного сырья, прибывшего из-за границы, опасное насекомое — многоядную муху-горбатку.

В России муха-горбатка считается карантинным объектом. Она представляет угрозу, поскольку способна своими личинками вызывать миазы у людей и животных. Кроме того, некоторые из этих видов мух способны переносить холеру.

Так, муху-горбатку обнаружили в 5 партиях табачного сырья весом 98 т, прибывшего из Турции, а также в 4 партиях весом 79,2 т, которые привезли из Болгарии. Чтобы не допустить распространение вредителя, табак направили на обеззараживание. По его результатам сотрудники Россельхознадзора проведут досмотр партий подкарантинной продукции, отберут образцы и направят их в аккредитованную лабораторию.

После получения подтверждения из лаборатории, что продукция очищена от карантинного организма, ее вернут в свободное обращение, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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