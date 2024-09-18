МЦУ прокомментировал ситуацию с закатанными в асфальт деревьями в Краснодаре

В краевой столице на улице Героев-Разведчиков, чтобы не вырубать вековые дубы для кладки асфальта, их забетонировали, не оставив достаточного пространства для полива.

После многочисленных жалоб в соцсетях от обеспокоенных жителей, специалисты МЦУ провели проверку.

«Мы выяснили, что данная территория находится в частной собственности. Специалисты администрации Калининского сельского округа связались с собственником территории. Владелец уже отступил от стволов деревьев по метру для того, чтобы сформировались приствольные лунки», — сообщили в Муниципальный центр управления Краснодара.

Насколько свободнее смогут дышать деревья теперь, покажет время и бдительность горожан.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарцы волнуются за судьбу зеленой зоны на бульваре Героев-Разведчиков.