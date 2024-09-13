Краснодарцы обеспокоены закатанными в асфальт деревьями на Героев-Разведчиков

В Краснодаре на бульваре Героев-Разведчиков прокладывают тротуар под самый ствол деревьев. Местные жители волнуются за судьбу зеленой зоны и сомневаются, что действия согласованны. Какая участь ждет аллею и выживут ли вековые дубы, узнала корреспондент «Кубань 24» Ангелина Доценко.

Недавно в администрации города сообщили, что из-за строительства дороги вырубать деревья не будут. Зеленую зону сохранили, но вокруг — положили асфальт. На этот счет у жителей района мнения разделились.

— Конечно, деревья выживут. Осталось же место для них, которое поливается. — Я отрицательно к этому отношусь. Можно сказать, негативно. — Конечно, плохо, надо хотя бы оставлять по метру расстояние, чтобы они дышали, поливались. А так они закатали, и корни потом будут гнить.

Для Надежды Зубковой проблема стоит наиболее остро, так как она регулярно гуляет по аллее и от жары спасается в тени деревьев.

«Приствольные круги вообще закрыты. Я не знаю, сколько деревья не поливаются. Эти деревья спасаются только дождем, если он пройдет. Но очень мало попадет воды под эти деревья. Во-вторых, при температуре, как у нас, под +40 °С, эти корни просто спекутся», — отмечает жительница Краснодара Надежда Зубкова.

О том, чтобы оставить деревьям несколько метров, нет и речи — для корневой системы выделили сантиметры.

«От всех деревьев отступили разное расстояние. От тех, что побольше, — 22 см. Например, от этой липы — всего 15 см, а от ее соседа — 13,5 см», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Дарья Доценко.

На этом участке планируют построить ларьки и магазины: уже расчистили и подготавливают территорию. Асфальт положили, чтобы людям было удобно прогуливаться по аллее. Журналист «Кубань 24» связалась с директором ярмарки: по его словам, участок частный, а все действия — согласованы.

— Администрация в курсе всего. Деревья никакие не вырубались, это просто благоустройство.

По словам специалистов, деревьям не будет хватать питательных веществ. Для дубов и лип минимальное расстояние — 1,5 м. Если будет меньше, то сохранить их не поможет даже тщательный уход.

«Первый сценарий: дерево может погибнуть в ближайшее время — от нескольких дней до нескольких месяцев. Второй сценарий: может погибнуть в отрезке от нескольких лет до десятилетий», — объясняет доцент кафедры геоэкологии и природопользования КубГУ Николай Примаков.

При этом отмечается, что корни деревьев не смогут разрушить уложенное сверху покрытие. Такие случаи единичны и происходят редко.

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