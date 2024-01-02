МЦУ Краснодара за год обработал 37 тыс. обращений горожан

Наибольшее число обращений поступало по теме дорог и общественного транспорта — 9 тыс. 500.

На втором месте оказалась тема ЖКХ. Горожане отправили 2 тыс. 600 обращений.

Из общего числа обращений через «Инцидент-менеджмент» поступило 12 тыс. 588. В чат-бот МЦУ написали 10 тыс. 538 вопросов. А через платформу обратной связи поступило 14 тыс. 270 заявок.

«Муниципальный центр управления вырос до полноценного отдела в структуре департамента информационной политики администрации Краснодара. Этот год принес и много новых проектов. Все они направлены на популяризацию МЦУ и упрощение взаимодействия горожан и органов власти», — цитирует директора департамента информационной политики Павла Лаврентьева пресс-служба мэрии.

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