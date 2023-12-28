Количество обращений в ЕДДС Краснодара за год сократилось на треть

Всего за 2023 год в адрес ЕДДС поступило 811 тыс. сообщений — на 354 тыс. меньше, чем годом ранее.

Чаще всего жители краевого центра обращались за медицинской помощью — 143 тыс. раз и по вопросам ЖКХ — 131 тыс. За помощью к правоохранительным органам обратились 113 тыс. краснодарцев.

«Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара заслуженно является лучшей в крае. Быстрое реагирование и предотвращение чрезвычайных ситуаций демонстрируют высокий профессионализм наших сотрудников», — отметил начальник городского управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Специалисты ЕДДС контролируют гидрологическую обстановку, состояние пожарной и экологической безопасности, а также участвуют в охране правопорядка вместе с сотрудниками МВД. Кроме того, они регулярно отрабатывают способы реагирования в потенциальных чрезвычайных ситуациях.

В период новогодних каникул режим работы аварийных служб усилят. В дежурную смену ежедневно будут заступать 34 сотрудника, которые будут держать ситуацию в городе под контролем и оперативно взаимодействовать с экстренными службами, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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