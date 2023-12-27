До 9 января продлили режим повышенной готовности в Краснодаре

Режим функционирования «Повышенная готовность» ввели 22 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями и в целях предупреждения травматизма и ЧС.

Ресурсоснабжающие организации готовы задействовать аварийные бригады, технику и резервные автономные источники питания в случае непредвиденных ситуаций.

За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, а также департамента транспорта и дорожного хозяйства вместе с ЕДДС. Дежурит и аварийная бригада по содержанию насосных станций.

При возникновении происшествий необходимо обращаться по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 050, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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