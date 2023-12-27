До 9 января продлили режим повышенной готовности в Краснодаре
Общество
27.12.2023 17:38
Режим функционирования «Повышенная готовность» ввели 22 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями и в целях предупреждения травматизма и ЧС.
Ресурсоснабжающие организации готовы задействовать аварийные бригады, технику и резервные автономные источники питания в случае непредвиденных ситуаций.
За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, а также департамента транспорта и дорожного хозяйства вместе с ЕДДС. Дежурит и аварийная бригада по содержанию насосных станций.
При возникновении происшествий необходимо обращаться по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 050, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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