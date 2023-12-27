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До 9 января продлили режим повышенной готовности в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-9-yanvarya-prodlili-rezhim-povyshennoj-gotovnosti-v-krasnodare
До 9 января продлили режим повышенной готовности в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Горячего Ключа

Режим функционирования «Повышенная готовность» ввели 22 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями и в целях предупреждения травматизма и ЧС.

Ресурсоснабжающие организации готовы задействовать аварийные бригады, технику и резервные автономные источники питания в случае непредвиденных ситуаций.

За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, а также департамента транспорта и дорожного хозяйства вместе с ЕДДС. Дежурит и аварийная бригада по содержанию насосных станций.

При возникновении происшествий необходимо обращаться по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 050, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: движение транспорта в центре Краснодара ограничили до 29 декабря.

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