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Движение транспорта в центре Краснодара ограничили до 29 декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-v-tsentre-krasnodara-ogranichili-do-29-dekabrya
Движение транспорта в центре Краснодара ограничили до 29 декабря
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Для автомобилистов на ближайшие дни закрыли проезд по улице Орджоникидзе — от Красноармейской до Красной.

Ограничения действуют с 6:00 до окончания региональных мероприятий. Они необходимы для проведения Губернаторской новогодней елки в музыкальном театре «Премьера». На участке улицы Орджоникидзе организовали парковку для автомобилей участников мероприятия.

Ограничения движения в центре города снимут днем 29 декабря. Водителей просят быть внимательней и заранее планировать маршруты через улицу Орджоникидзе по утрам в ближайшие дни, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: мэрия Краснодара представила схему проезда грузовиков к ТЦ перед Новым годом. До 31 декабря торговым центрам, логистическим и строительным компаниям рекомендовали доставлять грузы в краевой центр в ночное время — с 22:00 до 6:00, чтобы снизить загрузку дорог и избежать образования пробок.

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