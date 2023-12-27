Движение транспорта в центре Краснодара ограничили до 29 декабря

Для автомобилистов на ближайшие дни закрыли проезд по улице Орджоникидзе — от Красноармейской до Красной.

Ограничения действуют с 6:00 до окончания региональных мероприятий. Они необходимы для проведения Губернаторской новогодней елки в музыкальном театре «Премьера». На участке улицы Орджоникидзе организовали парковку для автомобилей участников мероприятия.

Ограничения движения в центре города снимут днем 29 декабря. Водителей просят быть внимательней и заранее планировать маршруты через улицу Орджоникидзе по утрам в ближайшие дни, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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