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МЦУ: движение по главной улице Краснодара перекрыто на неопределенный строк

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mtsu-dvizhenie-po-glavnoj-ulitse-krasnodara-perekryto-na-neopredelennyj-strok
МЦУ: движение по главной улице Краснодара перекрыто на неопределенный строк
Фото «Яндекс Карты»

Вероятнее всего, изменения в движении общественного транспорта и автомобилей по улице Красной связано с прибытием в столицу Кубани делегации Республики Беларусь.

По данным МУП «КТТУ», 21 ноября автобусы 2Е от пересечения улиц Красной и Калинина будут перенаправлены сотрудниками ГИБДД по улице Октябрьской. Движение по улице Красной закрыто, сообщает Telegram-канал КТТУ.

По данным онлайн-сервиса «Яндекс Карты» на 10:00, пробки в Краснодаре достигли 8 баллов. Затруднено движение в центре города на улицах: Красной от улицы Гоголя в сторону «Авроры», Северной, Головатого, Пашковской, Длинной, Кузнечной и других.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», делегация Республики Беларусь прибыла в Краснодарский край вечером 20 ноября.

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