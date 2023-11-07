МТС все-таки отменила плату за раздачу мобильного интернета

Плату за раздачу с мобильных устройств оператор отменит на тарифах с предоплаченным пакетом интернета.

Такое решение в компании приняли «для создания наиболее комфортных условий для абонентов», сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре «Билайн», «Мегафон» и Tele2 приняли решение отменить плату за раздачу мобильного интернета. МТС — единственный из всех мобильных операторов России, который отказался отменять плату. Там заявили, что их действия не ущемляют интересы клиентов.