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МТС все-таки отменила плату за раздачу мобильного интернета

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/mts-vse-taki-otmenila-platu-za-razdachu-mobilnogo-interneta
МТС все-таки отменила плату за раздачу мобильного интернета
Фото Christina Morillo, pexels.com

Плату за раздачу с мобильных устройств оператор отменит на тарифах с предоплаченным пакетом интернета.

Такое решение в компании приняли «для создания наиболее комфортных условий для абонентов», сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре «Билайн», «Мегафон» и Tele2 приняли решение отменить плату за раздачу мобильного интернета. МТС — единственный из всех мобильных операторов России, который отказался отменять плату. Там заявили, что их действия не ущемляют интересы клиентов.

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