«Билайн», «Мегафон» и Tele2 отменят платную раздачу интернета, а МТС отказался

Об этом 30 октября сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Представители крупнейших мобильных операторов отчитались о исполнении предупреждения за введение платы за раздачу интернет-трафика на другие устройства.

Так, «Билайн» до 1 декабря отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах, где установлен лимит по трафику. Компания также оценивает сроки для технической реализации подобных условий на тарифы с безлимитным интернетом.

«Мегафон» с 23 октября отменил плату за раздачу интернета на всех тарифах. В связи с этим в течение ближайшего месяца могут наблюдаться некоторые технические сбои в работе сети.

Tele2 отменит плату за раздачу интернет-трафика для новых абонентов с 22 ноября. С 19 декабря плату отменят абсолютно для всех абонентов.

МТС — единственный из всех мобильных операторов России, кто отказался отменять плату за раздачу интернета. Компания уведомила контролирующие органы о том, что их действия не ущемляют интересы клиентов, сообщает пресс-служба ФАС.

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