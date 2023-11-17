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МТС сообщил о готовности отменить плату за раздачу интернета с телефона

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mts-soobshhil-o-gotovnosti-otmenit-platu-za-razdachu-interneta-s-telefona
МТС сообщил о готовности отменить плату за раздачу интернета с телефона
Фото unsplash.com

Мобильный оператор уведомил об этом Федеральную антимонопольную службу. МТС готов отменить платную раздачу интернета на всех тарифах с безлимитным трафиком до 29 февраля.

В ФАС подчеркнули, что раздача интернета с мобильных устройств не может быть услугой оператора мобильной связи, потому что пользователи в праве распоряжаться своими телефонами по собственному усмотрению.

Отмечается, что отмена платы за раздачу интернета не может быть основанием для повышения стоимости тарифов связи, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

Читайте также: «Билайн», «Мегафон» и Tele2 отменят платную раздачу интернета с мобильных устройств после предупреждения от ФАС.

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