МТС сообщил о готовности отменить плату за раздачу интернета с телефона

Мобильный оператор уведомил об этом Федеральную антимонопольную службу. МТС готов отменить платную раздачу интернета на всех тарифах с безлимитным трафиком до 29 февраля.

В ФАС подчеркнули, что раздача интернета с мобильных устройств не может быть услугой оператора мобильной связи, потому что пользователи в праве распоряжаться своими телефонами по собственному усмотрению.

Отмечается, что отмена платы за раздачу интернета не может быть основанием для повышения стоимости тарифов связи, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

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