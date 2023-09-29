МРОТ планируют повысить до 19 тыс. 242 рублей в 2024 году в России

Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 16 тыс. 242 рубля.

МРОТ планируют поднять на 18,5%. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Правительство РФ. Поправки внесут в закон «О минимальном размере оплаты труда».

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников», — сообщается в пояснительной записке к документу.

В связи с действующими нормами на 2023 и 2024 год о приостановке исчисления МРОТ в зависимости от медианной зарплаты темпы роста должны на 3 п. п. превышать темп роста величины прожиточного минимума. В законопроекте эту норму предлагают признать утратившей силу с начала года.

«Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%», — отмечается в документе.

Кроме того, документ устанавливает соотношение МРОТ и медианной зарплаты с 2025 года — оно должно составлять не менее 48%. Такое соотношение должно пересматриваться не реже раза в пяти лет — исходя из условий экономики.

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