Мраморный памятник растерзанной львами сотруднице «Тайгана» закажут в Китае

Сотрудница парка львов «Тайган» Леокадия Перевалова погибла 16 октября 2024 года. На 41-летнюю женщину, которая убирала в вольере, напали три льва.

Смерть Переваловой, которая работала в «Тайгане» 18 лет, потрясла и коллектив, и посетителей зоопарка. В парке решили увековечить ее память и поставить памятник из мрамора. Об этом еще весной говорил директор «Тайгана» Олег Зубков.

Он отметил, что не хочет спешить с установкой памятника, так как, согласно традициям, должен пройти хотя бы год с момента смерти человека. Вопросами, касающимися установки памятника, он планирует заняться после возвращения из осенней зарубежной поездки.

«Памятник Ляле будет. Как только у Олега Зубкова появится время, он поедет в Китай, где лучшим мастерам закажет скульптуру из мрамора», — сказала пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина.

В Китай Зубков сможет отправиться в уже новом году, сообщает «КП»-Крым».

Читайте также: владелец парка «Тайган» в Крыму не смог продать напавшего на него льва.

Подпишись, здесь всегда интересно.