Можно и в шортах: 9 из 10 компаний Краснодара не увольняют сотрудников за отсутствие дресс-кода

Российский сервис по подобру работы провел опрос среди менеджеров по персоналу и представителей экономически активного населения краевой столицы. У респондентов поинтересовались о соблюдении дресс-кода на их работе.

Так, лишь 5% рекрутеров доводилось увольнять сотрудников за неподобающий внешний вид на рабочем месте, тогда как у 92% опрошенных таких ситуаций не возникало. Зачастую руководителям было важнее то, как человек работает, а не как он выглядит.

Согласно опросу, 33% работодателей делают замечания своим работникам по поводу внешнего вида. У них требования дресс-кода включены в правила внутреннего трудового распорядка.

Каждый девятый житель краевой столицы хотя бы раз получал замечания за неподобающий внешний вид на работе. Причем 8% выслушивали это от начальства, а 3% — от коллег. Также оказалось, что женщины слышат претензии по поводу дресс-кода вдвое реже, чем мужчины.

Замечание босса по поводу внешнего вида учли 66% горожан. К замечаниям коллег прислушались 40%, сообщает пресс-служба SuperJob.

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