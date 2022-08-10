Мотоциклисты спасли собаку, брошенную на привязи в лесу под Армавиром
Происшествия
10.08.2022 12:36
О печальной истории со счастливым концом рассказали в соцсетях. Неизвестные привязали собаку в лесу и оставили ее там на произвол судьбы без еды и воды.
Черного кобеля в кустах заметили проезжающие мимо мотоциклисты. Парни накормили и освободили пса. Сейчас они ищут для животного новый дом.
«Если кто-то просто забыл его, то простите. А если это намеренно, то хотелось бы пожелать хозяину такого же отношения к нему, как и он к псу», — отметили спасители собаки.
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