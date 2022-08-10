Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мотоциклисты спасли собаку, брошенную на привязи в лесу под Армавиром

Происшествия
10.08.2022 12:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklisty-spasli-sobaku-broshennuyu-na-privyazi-v-lesu-pod-armavirom
Мотоциклисты спасли собаку, брошенную на привязи в лесу под Армавиром

О печальной истории со счастливым концом рассказали в соцсетях. Неизвестные привязали собаку в лесу и оставили ее там на произвол судьбы без еды и воды.

Черного кобеля в кустах заметили проезжающие мимо мотоциклисты. Парни накормили и освободили пса. Сейчас они ищут для животного новый дом.

«Если кто-то просто забыл его, то простите. А если это намеренно, то хотелось бы пожелать хозяину такого же отношения к нему, как и он к псу», — отметили спасители собаки.

Читайте также: в Новороссийске спасатели помогли собаке выбраться из фонтана на набережной.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Ейске произошел крупный пожар на складе магазина бытовой техники
  3. IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Крыму на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях