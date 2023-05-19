Мотоциклисту из Абинского района грозит до 12 лет за пьяное ДТП, в котором погиб его пассажир

Авария произошла в декабре 2022 года в хуторе Ольгинском. В момент аварии 43-летний местный житель, находившийся за рулем мотоцикла, был в состоянии опьянения.

По данным следствия, мужчина управлял мотоциклом Stels Delta 200 без прав. Он двигался с пассажиром по улице Ленина, съехал на обочину и врезался в дерево.

В результате ДТП пассажир получил несовместимые с жизнью травмы. На водителя мотоцикла завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит от пяти до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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